Замглавы ЕК Юрова: выборы в Словакии прошли в "беспрецедентной дезинформации"

Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что парламентские выборы в Словакии проводились в условиях "беспрецедентной дезинформации", передает РИА Новости, ссылаясь на Чешское ТВ.
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