Недавно стало известно, что популярной певице и телеведущей Ольге Бузовой запретили выступать в своей родной школе, где она училась.
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Недавно стало известно, что популярной певице и телеведущей Ольге Бузовой запретили выступать в своей родной школе, где она училась.