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Сенатор Пушков: совместное фото Трампа и Байдена демонстрирует лицемерие США

Сенатор Пушков: совместное фото Трампа и Байдена демонстрирует лицемерие США

Глава комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что совместное фото действующего и будущего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена демонстрирует американское лицемерие.

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