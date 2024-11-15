Сенатор Пушков: совместное фото Трампа и Байдена демонстрирует лицемерие США

Глава комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что совместное фото действующего и будущего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена демонстрирует американское лицемерие.
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