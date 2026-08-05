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Барнаульский маньяк Виталий Манишин может уйти на СВО

Барнаульский маньяк Виталий Манишин может уйти на СВО

Выразил желание заключить контракт с Минобороны РФ, но ответа пока не получил Барнаульский маньяк Виталий Манишин, осужденный за убийство 11 девушек и женщин, решил заключить контракт с Минобороны РФ и уйти на СВО, сообщает Shot.

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