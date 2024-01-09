На Украине признали, что Россия точечными ударами по заводам обезоружила страну

Точечные удары России по объектам военной инфраструктуры и промышленности практически лишили Украину обороноспособности, заявил в интервью украинскому телеканалу «Град» директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
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