Англичанин обнаружил на своем счету 122 000 фунтов стерлингов

Мужчина, у которого на сберегательном счете был всего 1 фунт стерлингов, был шокирован, когда на нем появилось 122 000 фунтов стерлингов, которые, как он думал, сможет хранить в течение 24 часов, особенно после того, как банк сообщил ему, что может это сделать, сообщает Daily Mail.