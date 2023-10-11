Англичанин обнаружил на своем счету 122 000 фунтов стерлингов

Мужчина, у которого на сберегательном счете был всего 1 фунт стерлингов, был шокирован, когда на нем появилось 122 000 фунтов стерлингов, которые, как он думал, сможет хранить в течение 24 часов, особенно после того, как банк сообщил ему, что может это сделать, сообщает Daily Mail.
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