Роман Пермяков: «Паспорт гражданина России не должен иметь ценника»

«Реформа в сфере миграционной политики назрела и перезрела. Катализатором, к сожалению, стали трагические события в «Крокус-Сити Холл», которые в очередной раз обнажили серьезные бреши в миграционной политике и переросли в угрозу национальной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии