Рассекреченный отчет ЦРУ: советские военные сражались с инопланетянами

Центральное разведывательное управление США рассекретило отчет, поразивший вообще всех. 12 апреля 2025 года ЦРУ рассекретило секретный документ, в котором содержится информация о гибели советских солдат после встречи с НЛО.
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