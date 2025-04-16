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Рассекреченный отчет ЦРУ: советские военные сражались с инопланетянами

Рассекреченный отчет ЦРУ: советские военные сражались с инопланетянами

Центральное разведывательное управление США рассекретило отчет, поразивший вообще всех. 12 апреля 2025 года ЦРУ рассекретило секретный документ, в котором содержится информация о гибели советских солдат после встречи с НЛО.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Насчёт известняка это вряд ли, но почему замалчивают факт присутствия этих &quot;тарелок&quot; и что самое главное есть ещё свидетели этих событий!
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