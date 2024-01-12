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Китай

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Китай призвал США прекратить вмешательство в выборы в районе Тайвань

Пекин, 11 января /Синьхуа/ -- Выборы в районе Тайвань являются исключительно внутренним делом Китая, которое не терпит никакого внешнего вмешательства, и Китай призывает американскую сторону прекратить любое вмешательство в избирательный процесс на острове.

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