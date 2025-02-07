Окрашивание, ко-экструзия, облицовка или ламинация ПВХ-профиля. Какую технологию выбирают производители окон в 2025 году

﻿﻿Фото: «Динар». Цветные пластиковые окна в многоквартирном доме Редакция Tybet.ru продолжает тему «Как изменился рынок цветных окон ПВХ после пленочных санкций» и спрашивает производителей окон из ПВХ, что они думают о покрытии, облицовке, ламинации и коэкструзии, и какая технология сегодня наиболее применима.