Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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  • Сирож Тиляпов
    Здравствуйте можно сказать мне как лечить иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
    Пожалуйста скажите мне очен трудна для лечени иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
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Окрашивание, ко-экструзия, облицовка или ламинация ПВХ-профиля. Какую технологию выбирают производители окон в 2025 году

Окрашивание, ко-экструзия, облицовка или ламинация ПВХ-профиля. Какую технологию выбирают производители окон в 2025 году

﻿﻿Фото: «Динар». Цветные пластиковые окна в многоквартирном доме Редакция Tybet.ru продолжает тему «Как изменился рынок цветных окон ПВХ после пленочных санкций» и спрашивает производителей окон из ПВХ, что они думают о покрытии, облицовке, ламинации и коэкструзии, и какая технология сегодня наиболее применима.

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