Звезда «Твин Пикс» Пайпер Лори умерла в возрасте 91 года

Американская актриса Пайпер Лори скончалась на 92-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Как сообщается в материале Hollywood Reporter со ссылкой на представителя звезды Марион Розенберг, в последнее время артистка была слаба, ее не стало утром 14 октября.