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Русская весна

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Армия России крушит врага, продвигаясь на нескольких направлениях (КАРТА)

Армия России крушит врага, продвигаясь на нескольких направлениях (КАРТА)

России крушит врага, продвигаясь на покровском, торецком, краснолиманском и купянском направлениях. Покровское направление: — севернее Новогродовки российские войска продвинулись на глубину до 850 метров, заняв территорию шахты «Новогродовская» и террикон; — в Гродовке продолжаются бои в центральной и южной частях.

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