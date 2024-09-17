Армия России крушит врага, продвигаясь на нескольких направлениях (КАРТА)

России крушит врага, продвигаясь на покровском, торецком, краснолиманском и купянском направлениях. Покровское направление: — севернее Новогродовки российские войска продвинулись на глубину до 850 метров, заняв территорию шахты «Новогродовская» и террикон; — в Гродовке продолжаются бои в центральной и южной частях.