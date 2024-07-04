Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Прорывные технологии Японии. Там, наконец-то, отказались от использования дискет

Прорывные технологии Японии. Там, наконец-то, отказались от использования дискет

Давайте для начала проведём небольшой опрос. Кто знает, что это такое? Впрочем, о чём я. основная масса читателей нашего канала - солидные люди и, конечно же, застали этот девайс для хранения данных.

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