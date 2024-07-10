Умершего от инфаркта мужчину выбросили из такси возле дома в Приморье

t.me/Прокуратура Приморского края В прокуратуре Приморского края сообщили, что специалисты установили причину смерти мужчины, тело которого 10 июля выбросили из автомобиля возле жилого дома в Дальнегорске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии