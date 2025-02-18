Песков сообщил об отсутствии влияния переговоров России и США на сотрудничество с Ираном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что начало российско-американских переговоров никоим образом не повлияет на взаимодействие России с Ираном, передает корреспондент The Moscow Post.
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