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Рядовой Моисеев за два дня уничтожил три танка и много солдат ВСУ

Механик-водитель танка рядовой Николай Моисеев, вместе с экипажем, защищал позиции батальонно-тактической группы ВС РФ и при этом отразил множественные попытки украинских нацистов прорваться через нашу оборону.

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