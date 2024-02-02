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Sun: правительственные учреждения в Лондоне эвакуируют из-за клопов

Sun: правительственные учреждения в Лондоне эвакуируют из-за клопов

Выявление постельных клопов в здании британского Агентства по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения стало причиной эвакуации этого правительственного учреждения, сообщает The Sun.

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