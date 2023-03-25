Песков: власти России и Армении обсудят признание Ереваном юрисдикции МУС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не получила разъяснение позиции Армении после признания Конституционным судом этой страны обязательств Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
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