Кухня и дом

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Острая пища - это страшно? а что думают об этом греки

Острая пища - это страшно? а что думают об этом греки

Фото из открытых источниковЗададим вам сегодня такой вопрос: Как вы относитесь к острым блюдам? Острые блюда сегодня стали чем-то вроде кошмарного сна для некоторых диетологов, которые говорят, что надо вообще исключить из рациона солёное, острое и сладкое.

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