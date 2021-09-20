Острая пища - это страшно? а что думают об этом греки

Фото из открытых источниковЗададим вам сегодня такой вопрос: Как вы относитесь к острым блюдам? Острые блюда сегодня стали чем-то вроде кошмарного сна для некоторых диетологов, которые говорят, что надо вообще исключить из рациона солёное, острое и сладкое.
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