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На исход омских выборов повлияли кандидаты-двойники

На исход омских выборов повлияли кандидаты-двойники

Против известных оппозиционеров выставляли однофамильцев. Омская КПРФ после выборов пожаловалась на кандидатов-двойников, выставлявшихся в одномандатных округах по выборам в Заксобрание.

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