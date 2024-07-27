Россиянин рассказал об эвакуации из затопленного поселка после прорыва дамбы

Житель Челябинской области рассказал об эвакуации из поселка после прорыва дамбы Житель поселка Киалим в Карабашском городском округе Челябинской области Уразай Вахитов заявил, что до прорыва дамбы не знал, что она работала на пределе.
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