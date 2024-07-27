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Россиянин рассказал об эвакуации из затопленного поселка после прорыва дамбы

Россиянин рассказал об эвакуации из затопленного поселка после прорыва дамбы

Житель Челябинской области рассказал об эвакуации из поселка после прорыва дамбы Житель поселка Киалим в Карабашском городском округе Челябинской области Уразай Вахитов заявил, что до прорыва дамбы не знал, что она работала на пределе.

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