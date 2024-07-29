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Археологи нашли в Иерусалиме ров царя Соломона, упомянутый в Библии

Археологи нашли в Иерусалиме ров царя Соломона, упомянутый в Библии

Израильские археологи раскопали древний ров в Иерусалиме, который мог быть упомянут в Библии. По мнению специалистов, сооружение имело оборонительное значение.

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