В мэрии Челябинска заявили о разрыве контракта с фирмой, сорвавшей парад в День Победы

Власти Челябинска пообещали наказать подрядчика после срыва салюта 9 мая. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня, 10 мая, глава Челябинска Алексей Лошкин заявил в своем телеграм-канале.
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