«Торино» близок к покупке хавбека Сербии и «Вероны» Илича за 15 млн евро

Хавбек «Вероны» Иван Илич близок к переходу в «Торино». Туринцы согласовали трансфер 21-летнего игрока сборной Сербии за 15 млн евро, а с самим Иличем – контракт до 2027 года с зарплатой 1,2 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.