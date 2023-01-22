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«Торино» близок к покупке хавбека Сербии и «Вероны» Илича за 15 млн евро

Хавбек «Вероны» Иван Илич близок к переходу в «Торино». Туринцы согласовали трансфер 21-летнего игрока сборной Сербии за 15 млн евро, а с самим Иличем – контракт до 2027 года с зарплатой 1,2 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

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