Позор Запада на русской земле: Что сразило европейские СМИ на выставке трофейной техники в Москве Ирэн ОрлонскаяПрофессор Геворг Мирзаян, учитель из Финансового института, выразил свою точку зрения на реалии выставки в Москве, где представлена трофейная техника.