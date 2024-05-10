Позор Запада на русской земле: Что сразило европейские СМИ на выставке трофейной техники в Москве Ирэн ОрлонскаяПрофессор Геворг Мирзаян, учитель из Финансового института, выразил свою точку зрения на реалии выставки в Москве, где представлена трофейная техника.
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