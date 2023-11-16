Петербург получит 65 млн рублей на создание центров и школ для диабетиков

На сегодняшний день в Петербурге зарегистрировано 178,7 тысячи пациентов с сахарным диабетом. Петербург получит федеральные средства на создание и оснащение эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом.
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