Вера Брежнева уехала в Америку

<p>Старшая дочь Веры Брежневой завершила свое обучение в колледже Whittier College (США).</p> <p>Артистка прилетела в Америку на выпускную церемонию своей наследницы и поделилась радостными моментами в социальных сетях.
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