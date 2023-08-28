Сафиуллин впервые выиграл матч на US Open

60-я ракетка мира Роман Сафиуллин обыграл Марко Чеккинато в первом круге US Open – 6:4, 6:2, 6:0. 26-летний россиянин дебютировал в основной сетке американского «Большого шлема».
Популярные статьи
- Премьер-министр Испании о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это неприемлемо. Извинений недостаточно, ему нужно урегулировать ситуацию»
- Виталий Фридзон, Александр Овечкин и Ольга Бузова приняли участие в открытии караоке-бара в Москве
- «Те, кто аплодирует сексуальному насилию, не должны оставаться на своих постах». Вице-премьер Испании о реакции тренеров мужской и женской сборных на речь Рубиалеса
Свежие комментарии