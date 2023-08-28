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Сафиуллин впервые выиграл матч на US Open

60-я ракетка мира Роман Сафиуллин обыграл Марко Чеккинато в первом круге US Open – 6:4, 6:2, 6:0. 26-летний россиянин дебютировал в основной сетке американского «Большого шлема».

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