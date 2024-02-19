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WP: ЕС готовит альтернативы НАТО из-за страха перед победой Трампа

WP: ЕС готовит альтернативы НАТО из-за страха перед победой Трампа

Global Look Press/Xander Heinl/PHOTOTHEK Из-за опасений, что бывший президент США Дональд Трамп победит на выборах и сократит поддержку НАТО, европейские лидеры начали обсуждать создание структур, которые смогут дополнить или заменить собой Североатлантический альянс.

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