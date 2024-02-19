WP: ЕС готовит альтернативы НАТО из-за страха перед победой Трампа

Global Look Press/Xander Heinl/PHOTOTHEK Из-за опасений, что бывший президент США Дональд Трамп победит на выборах и сократит поддержку НАТО, европейские лидеры начали обсуждать создание структур, которые смогут дополнить или заменить собой Североатлантический альянс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии