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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» обменяло права на Никонова в «Сочи» на денежную компенсацию

Права на нападающего были обменяны в «Сочи» на денежную компенсацию. В сезоне-2023/24 на счету нападающего 33 матча в регулярном чемпионате за «Динамо», в которых он набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-7».

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