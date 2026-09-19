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Царьград

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Шушминцева объяснила, как камеры не лишат прав за нарушения ПДД

Шушминцева объяснила, как камеры не лишат прав за нарушения ПДД

Адвокат Ольга Шушминцева рассказала, что автоматические камеры фиксации нарушений ПДД не могут лишить водителей прав.

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