ФШР предложит спонсорам обязать шахматистов возвращать деньги, меняя гражданство

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Роман Филатов заявил, что организация предложит спонсорам крупных российских шахматистов включить в контракты пункт, который обязывает игроков возвращать спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства.
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