Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    А почему он на свободе, если есть такие показания свидетелей о подготовке теракта с его участием? Или вопрос надо за...РИА Новости: свид...
  • Marina Bubon
    Идите в сад … там есть батут🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Tagesschau: Бербо...
  • Сергей Карабухин
    ВСЯ ПРАВДА КАК ПОРОШЕНКО СБИЛ БОИНГ МАЛАЗИЙСКИХ ЛИНИЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Систем Бук из ССС...Блинкен: США обес...

ФШР предложит спонсорам обязать шахматистов возвращать деньги, меняя гражданство

ФШР предложит спонсорам обязать шахматистов возвращать деньги, меняя гражданство

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Роман Филатов заявил, что организация предложит спонсорам крупных российских шахматистов включить в контракты пункт, который обязывает игроков возвращать спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх