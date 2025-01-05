Пушков: На Украине боятся, что Трамп раскроет объемы хищения помощи США

На Украине боятся аудита, который может быть инициирован новым президентом США Дональдом Трампом, чтобы расследовать нецелевое использование киевским режимом американской военной помощи, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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