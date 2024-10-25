Задержанного замглавы Минэнерго Мочальникова подозревают в мошенничестве

Задержанного замглавы Минэнерго России Сергея Мочальникова подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, заявила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии