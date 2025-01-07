История и археология: Как в российском флоте появились броненосцы круглой формы, за что их прозвали «поповками» и почему не прижилась эта инновация

В истории было много курьёзных случаев, которые спустя время не вызывают ничего, кроме недоумения. Так, в 19 веке, бурный технический прогресс стал причиной создания самых невероятных проектов, которые сегодня кажутся не просто странными, а даже смешными.
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