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  • Александр Глущенко
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Кого уполномочат на счастье

Кого уполномочат на счастье

«Я мечтаю и предлагала — давайте мы создадим в России министерство счастья». Так на вопрос, какой закон нужно принять в стране безотлагательно, ответила не романтическая барышня-мечтательница, а вполне солидная дама, которая является председателем Совета Федерации РФ.

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