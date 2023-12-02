Кого уполномочат на счастье

«Я мечтаю и предлагала — давайте мы создадим в России министерство счастья». Так на вопрос, какой закон нужно принять в стране безотлагательно, ответила не романтическая барышня-мечтательница, а вполне солидная дама, которая является председателем Совета Федерации РФ.