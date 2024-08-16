Организаторы акции «Вода России» в Салехарде перенесли уборку на 23 августа

В Салехарде решили перенести дату уборки прибрежной территории реки Полуй. Причиной стала непогода. О новой дате проведения акции «Вода России» сообщил telegram-канал департамента природных ресурсов ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии