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РКН зафиксировал падение объема «белой» интернет-рекламы в прошлом году

Объем «белой» интернет-рекламы в России за прошлый год сократился почти на пятую часть – компании задекларировали в Едином реестре интернет-рекламы размещения на 691 млрд рублей, что на 19,5% ниже показателя 2024 года.

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