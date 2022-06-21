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Россиянам планируют увеличить ежемесячные денежные выплаты

В ближайшее время в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким будет внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан».

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