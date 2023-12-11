Молдова и Румыния подписали Меморандум об объединении сетей природного газа и электроэнергии

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов и его румынский коллега Себастьян-Иоан Бурдужа подписали сегодня в Кишиневе Меморандум о взаимопонимании о разработке проектов по объединению сетей природного газа и электроэнергии.
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