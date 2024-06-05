Юрист обозначил перечень действий, которые нужно предпринять в случае кражи данных с Госуслуг

Иван Соловьёв поведал агентству "Прайм", что мошенники теперь подделывают паспорта с помощью информации с ГосуслугЮрист Иван Соловьёв предупредил, что мошенники добрались и до Госуслуг, где они могут похищать личную информацию граждан.