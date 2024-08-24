Администрация президента США Джо Байдена задумалась о пересмотре содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области.
В США задумались изменить содержание помощи Украине из-за атаки на Курскую область
Комментарии
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Eduard
Это всё прекратится когда наконец Россия врежет по самим США источнику дерьма в мире! Судя по всему мы этого не дождемся и это будит 100 лет длится!
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7 час.
Влад Владимиров
Они, наверно, думают, что с этих полудурков, как говорят: и спрос там будет очень малый... Но очень сильно ошибаются такие недоумки. Получат очень ощутимо и те, и те по своим хлебалам...
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2 час.
владимир рябченко
Брехня... конечно, истраченные деньги не отбиваются (это не опиум Афгана) ... Но желание грабить патологично для нагло-саксов... А вот депопуляция территории УА имеет свои цели... скоро всё станет очевидным
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1 час.
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