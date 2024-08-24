В США задумались изменить содержание помощи Украине из-за атаки на Курскую область

Eduard Это всё прекратится когда наконец Россия врежет по самим США источнику дерьма в мире! Судя по всему мы этого не дождемся и это будит 100 лет длится!

Влад Владимиров Они, наверно, думают, что с этих полудурков, как говорят: и спрос там будет очень малый... Но очень сильно ошибаются такие недоумки. Получат очень ощутимо и те, и те по своим хлебалам...