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Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    Брехня... конечно, истраченные деньги не отбиваются (это не опиум Афгана) ... Но желание грабить патологично для нагл...В США задумались ...
  • Влад Владимиров
    Они, наверно,  думают, что с этих полудурков, как говорят: и спрос там будет очень малый... Но очень сильно ошибаютс...В США задумались ...
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В США задумались изменить содержание помощи Украине из-за атаки на Курскую область

В США задумались изменить содержание помощи Украине из-за атаки на Курскую область

Администрация президента США Джо Байдена задумалась о пересмотре содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области.

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Комментарии
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Eduard
Это всё прекратится когда наконец Россия врежет по самим США источнику дерьма в мире! Судя по всему мы этого не дождемся и это будит 100 лет длится!
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7 час.
Влад Владимиров
Они, наверно,  думают, что с этих полудурков, как говорят: и спрос там будет очень малый... Но очень сильно ошибаются такие недоумки. Получат очень ощутимо и  те, и те по своим хлебалам...
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2 час.
владимир рябченко
Брехня... конечно, истраченные деньги не отбиваются (это не опиум Афгана) ... Но желание грабить патологично для нагло-саксов... А вот депопуляция территории УА имеет свои цели... скоро всё станет очевидным
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1 час.

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