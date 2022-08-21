В Албании при попытке проникнуть на военный завод задержали двух россиян

В Албании задержали двух россиян и украинца. Они пытались проникнуть на военный завод.<strong>Министерство обороны Албании заявило о задержании трех иностранных граждан с российскими и украинскими паспортами, которые пытались проникнуть на военный завод в городе Грамши.
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