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В Албании при попытке проникнуть на военный завод задержали двух россиян

В Албании при попытке проникнуть на военный завод задержали двух россиян

В Албании задержали двух россиян и украинца. Они пытались проникнуть на военный завод.<strong>Министерство обороны Албании заявило о задержании трех иностранных граждан с российскими и украинскими паспортами, которые пытались проникнуть на военный завод в городе Грамши.

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