Пенсионерка забыла в кондитерском магазине Томска 1,4 млн рублей, деньги вернули

Пожилая жительница Томска едва не лишилась своих сбережений. Пенсионерка сняла со своего счета в банке больше 1,4 миллиона рублей и оставила пакет с деньгами в кондитерском магазине, рассказали в пресс-службе УМВД по региону.
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