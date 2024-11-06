Выборы президента США: Трамп обходит Харрис

Для победы Дональду Трампу необходимо набрать еще 40 голосов.Исходя из данных Associated Press, Дональд Трамп опережает Камалу Харрис на выборах президента США.
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