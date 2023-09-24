Ferrari намерена отобрать у Mercedes второе место в Кубке конструкторов

Ferrari намерена отобрать у Mercedes второе место в Кубке конструкторовFerrariРуководитель Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что итальянская команда не собирается бросать доработку машины SF-23 и полностью переключаться на подготовку к 2024 году.
Ferrari намерена отобрать у Mercedes второе место в Кубке конструкторовFerrariРуководитель Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что итальянская команда не собирается бросать доработку машины SF-23 и полностью переключаться на подготовку к 2024 году.
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