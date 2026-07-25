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Аргументы и Факты

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Путин и Токаев встретились перед началом форума в Омске

Путин и Токаев встретились перед началом форума в Омске

Президент России Владимир Путин встретился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Омске. Главы обоих государств прибыли в город для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

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