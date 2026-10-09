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Тульские новости

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Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области

Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области

Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность.В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

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