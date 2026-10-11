Киев снова остался без света

В ряде районов Киева вновь произошли аварийные отключения энергоснабжения, сообщили украинские СМИ.«Киев под вечер снова без света», - сообщил Telegram-канал издания «Страна».
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