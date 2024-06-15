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Минюст предложил расширить полномочия сотрудникам ФСИН

Минюст предложил расширить полномочия сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний. Им могут разрешить применять физическую силу, огнестрельное оружие и специальные средства во время розыска осужденных, которые уклоняются от уголовной ответственности, если они оказывают физическое сопротивление сотруднику уголовно-исполнительной системы.

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